Die Gewalt gegen queere Menschen steigt: Was ist da los?

Schon gehört?

Die Gewalt gegen queere Menschen steigt: Was ist da los?

Paraden werden wegen Drohungen abgesagt, die Zahl der Angriffe auf die queere Community steigt. Droht Deutschland ein Kulturkampf? Darum geht es im Podcast.
Von Lena Bammert
    Queerfeindliche Straftaten nehmen in Deutschland zu. Die Polizei erfasste im Jahr 2023 1.785 Fälle gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen. Das ist ein Anstieg von etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wieso ist das so? Was wird dagegen getan? Und: Was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft von queeren Menschen? Über diese Fragen spricht Lena Bammert in der heutigen Folge von “Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ mit Volontär Michael Stelzl.

    Die Reportage zur steigenden Gewalt gegen queere Menschen:
    Gewalt gegen queere Menschen steigt: Gerät da etwas ins Kippen?

    Weitere Links zu dieser Folge:

    Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

    Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

    „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

    Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Schon gehört?“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

