Die Gewalt gegen queere Menschen steigt: Was ist da los?

Queerfeindliche Straftaten nehmen in Deutschland zu. Die Polizei erfasste im Jahr 2023 1.785 Fälle gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen. Das ist ein Anstieg von etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wieso ist das so? Was wird dagegen getan? Und: Was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft von queeren Menschen? Über diese Fragen spricht Lena Bammert in der heutigen Folge von “Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ mit Volontär Michael Stelzl.

Die Reportage zur steigenden Gewalt gegen queere Menschen:

Gewalt gegen queere Menschen steigt: Gerät da etwas ins Kippen?

Weitere Links zu dieser Folge:

