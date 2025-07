Sie deckt die Tafel: Marlies Klocker aus Landsberg erhält die Silberdistel

Es ist angerichtet. In den aufeinander gestapelten grünen Boxen liegen Speiseöl, Konserven, Chips, Schokolade, Gemüse und Obst, auf Tischen und in Regalen lagern unter anderem Brot, Müllbeutel und Putzzeug. Die Frauen und Männer, die ehrenamtlich bei der Landsberger Tafel mithelfen, warten jetzt auf den Ansturm. In wenigen Minuten werden sie die Kisten und vieles mehr an bis zu 150 Bedürftige ausgeben. Doch bis dahin bleibt noch Zeit zum Durchschnaufen. Auch für Marlies Klocker, die Frau der ersten Stunde und langjährige Vorsitzende. Für ihren Einsatz sie nun die Silberdistel, eine Auszeichnung unserer Zeitung für besonderes bürgerschaftliches Engagement.

Für ihre ehrenamtliche Aktivität, Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu bewahren und in die Hände Bedürftiger umzuleiten, wurde Marlies Klocker heuer bereits mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. Die Stadt ehrte sie 2023 mit der Goldenen Ehrennadel und für die Redaktion des Landsberger Tagblatts war sie vor vier Jahren die Stille Heldin des Monats August. Doch all die Ehrungen und Auszeichnungen sind ihr gar nicht so recht. Marlies Klocker blickt in den großen Raum im Vroni-Döring-Haus des Landsberger Roten Kreuzes und zeigt auf die Frauen und Männer hinter ihr: „Es braucht viele Hände, um das zu leisten. Ich stehe nur stellvertretend für alle 60 Ehrenamtlichen, die mithelfen.“

Das Leben auf dem Dorf hat Marlies Klocker geprägt

Mit ihren 63 Jahren ist Klocker eine der Jüngsten in der Helferrunde, deren Alter zwischen 65 und 87 liegt. Sie stammt aus Hopferbach im Ostallgäu, zog 1998 nach Schwifting bei Landsberg, weil es ihren Mann nach München verschlug, und war 2005 auf der Suche nach einer sinnstiftenden ehrenamtlichen Tätigkeit, nachdem die Kinder aus dem Haus waren. In dem Dorf, in dem sie aufwuchs, sei jeder für den anderen dagewesen. Das habe sie geprägt. Als sie von einer Freundin von der Idee der Tafel hörte, wusste sie, was sie tun möchte.

Allerdings gab es zu dieser Zeit in Landsberg keine Tafel. Marlies Klocker fand Gleichgesinnte und erfuhr, dass Caritas und Rotes Kreuz bereits dabei waren, das Hilfsangebot zu etablieren. „Rund 40 Leute kamen im Dezember 2005 zur Vereinsgründung“, erinnert sich Klocker. Sie wollte mitarbeiten, jedoch keinesfalls ein Amt übernehmen. Doch es kam ganz anders, denn als sich niemand für den Vorsitz fand, wurde sie dazu überredet. „Ich habe mich nur darauf eingelassen, weil Hilfe und Unterstützung zugesichert wurde, und die bekam ich auch“, erzählt sie knapp 20 Jahre später.

Icon Vergrößern Seit knapp 20 Jahren gibt es die Landsberger Tafel. Das Foto zeigt einen Teil der Ehrenamtlichen. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Seit knapp 20 Jahren gibt es die Landsberger Tafel. Das Foto zeigt einen Teil der Ehrenamtlichen. Foto: Christian Rudnik

In den Anfangszeiten warb Marlies Klocker um Geld- und Lebensmittelspenden. Zuerst fuhren die Ehrenamtlichen mit eigenen Autos, um die Lebensmittel bei den Supermärkten abzuholen. Später stellte das Rote Kreuz einen Bus zur Verfügung, und dann kam der Tag, an dem sich der Verein zwei eigene Autos leisten konnte, eines davon sogar mit Kühlung. 17 Jahre, von 2005 bis 2022, war Klocker Vorsitzende der Tafel. Sie beschreibt ihre ehrenamtliche Tätigkeit in dieser Zeit als Halbtagsjob mit jeder Menge Büroarbeit, Telefonaten und Autofahrten.

Die Landsberger Tafel musste immer wieder umziehen

Immer wieder musste die Tafel umziehen, mittlerweile befindet sie sich in modernen Räumen des Roten Kreuzes. Das Angebot ergänzt den eigenen Einkauf, ersetzt ihn aber nicht. Wie die 63-Jährige erzählt, kam es auch schon vor, dass fordernd auftretende Personen oder solche, die gar die Mitarbeitenden beschimpften, hinausgeworfen werden mussten. „Die meisten Menschen sind aber sehr dankbar für die Lebensmittel.“ Marlies Klocker kennt die vielen Schicksale der Bedürftigen. Am meisten freut sie sich über ein von Herzen kommendes „Dankeschön“ oder strahlende Augen. „Manche Menschen können sich so Geld für ein kleines Vergnügen wie Kino oder ins Café gehen absparen.“

Rund 700 Bedürftige versorgt die Landsberger Tafel aktuell. Die Ausgabe findet immer mittwochs statt, wobei sich drei Gruppen abwechseln, die Altkunden und zwei Gruppen mit Frauen und Männern aus der Ukraine. Marlies Klocker ist immer noch mit Freude dabei, die Verantwortung hat sie aber an ihren Mann Peter weitergeben, der ihr als Vorsitzender folgte. Die Zeit, die sie dadurch gewonnen hat, nutzt sie für Kinder, Enkelkinder und ihre Hobbys, konkret Wandern und Garten.

Das ist unsere Silberdistel Auszeichnung Mit der Silberdistel ehrt unsere Redaktion seit vielen Jahren Menschen aus der Region für ihr besonderes, bürgerschaftliches Engagement.



Handwerk Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer kunstvoll in Silber gearbeiteten Distelblüte, die eigens in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt wurde.



Vorschläge Jede Leserin, jeder Leser kann Vorschläge für unsere Auszeichnung machen. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden sich in unseren Lokalredaktionen.