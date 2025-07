Mutmaßlicher Handtaschendieb in Nürnberg wird nach zweitem Raubüberfall festgenommen

Bei zwei Überfällen in Nürnberg sind in der Nacht zum Samstag Handtaschen geraubt worden. Noch in der Innenstadt konnte die alarmierte Polizei einen Teenager festnehmen, der mutmaßlich beide Taten begangen hatte. Über den Vorfall schrieben die Beamtinnen und Beamten in einem Bericht.

Polizei Nürnberg: Unbekannter raubt in kurzer Zeit zwei Handtaschen und flüchtet

Demnach sei ein zunächst unbekannter Mann gegen 1 Uhr nachts im Zentrum der fränkischen Großstadt auf eine Frau zugegangen und habe sie angesprochen. Als er sie in ein Gespräch verwickelt hatte, habe er plötzlich nach der Handtasche der Frau gegriffen und versucht, ihr sie mit Gewalt zu entreißen.

Die Frau habe der Schilderung der Beamtinnen und Beamten zufolge lautstark um Hilfe gerufen. Ein darauf aufmerksam gewordener Passant sei ihr zur Seite gesprungen. Gegen beide habe sich der Handtaschendieb allerdings mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt. Schließlich sei es ihm auch gelungen, die Handtasche an sich zu reißen und zu flüchten. Die sofort verständigte Polizei habe den Mann zunächst nicht finden können.

Mutmaßlicher Handtaschendieb wird in Nürnberg nach zweitem Raub gefasst

In derselben Nacht nur kurze Zeit später hätten die Einsatzkräfte jedoch von einem zweiten Raubüberfall erfahren. Ein Mann habe den Notruf gewählt, weil seiner Freundin kurz zuvor ebenfalls die Handtasche geraubt worden sei. Den mutmaßlichen Täter habe der Freund verfolgt, ihn allerdings aus den Augen verloren. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen finden, als er noch in der Nürnberger Innenstadt dabei gewesen sei, davonzurennen.

Nach der Festnahme des Flüchtigen hätten die Beamtinnen und Beamten dem Bericht zufolge rasch feststellen können, dass beide Handtaschen offenbar von demselben Tatverdächtigen entwendet worden seien. Gegen den 17-Jährigen laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Raub. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft prüfe ein Ermittlungsrichter zurzeit außerdem, ob der mutmaßliche Handtaschendieb in Haft komme.