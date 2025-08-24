Dreifacher Baumarktdieb nach Pfefferspray-Angriff in Haft

Nach drei Diebstählen in verschiedenen Baumärkten und zwei Pfefferspray-Angriffen hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Erlangen festgenommen. Der 20-Jährige sei am Freitagnachmittag in einem Baumarkt in Fürth beobachtet worden, wie er einen Föhn klaute, teilte die Polizei mit. Als eine Mitarbeiterin ihn ansprach, soll er ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Am Samstagvormittag klaute er in einem Baumarkt in Erlangen eine Spraydose Reifenglanz. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn nach Polizeiangaben dabei. Nachmittags sei er in denselben Baumarkt zurückgekommen und habe verschiedene Kleinteile aus der Sanitärabteilung eingesteckt. Als ein Mitarbeiter ihn ansprach, soll er erneut Pfefferspray gesprüht haben. Die beiden Männer rangelten und der Dieb soll geschlagen, getreten und gebissen haben. Die Polizei nahm ihn vor Ort fest.