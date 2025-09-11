Icon Menü
Diebstahl: Erneut Räder aus Autohaus in Oberfranken gestohlen

Diebstahl

Erneut Räder aus Autohaus in Oberfranken gestohlen

Zwei fast identische Diebstähle in Autohäusern innerhalb von wenigen Tagen. Die Polizei glaubt an einen Zusammenhang. Und das aus einem ganz bestimmten Grund.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Im oberfränkischen Kulmbach sind in der Nacht auf Mittwoch Räder von dem Gelände eines Autohauses gestohlen worden. Schon zwei Tage zuvor gab es einen fast identischen Diebstahl in Kronach, wie die Polizei mitteilte.

    Bei beiden Diebstählen bockten die unbekannten Täter hochwertige Autos auf und entfernten die Radsätze. Die Polizei glaubt derzeit an einen Zusammenhang der beiden Fälle, denn bei beiden Vorfällen wurden Pflastersteine zum Aufbocken der Fahrzeuge verwendet, sagte eine Polizeisprecherin. Der Gesamtwert der Beute liegt bei rund 60.000 Euro.

