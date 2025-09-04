Icon Menü
Diebstahl: Gestohlener Bagger in Wald gefunden

Gestohlener Bagger in Wald gefunden

Ein gestohlener Bagger taucht in einem Wald bei Selb wieder auf. Wie das Arbeitsfahrzeug nach Oberfranken kam, bleibt zunächst ein Rätsel.
    Ein Zeuge meldete den Beamten den ungewöhnlichen Fund (Symbolbild)
    Ein Zeuge meldete den Beamten den ungewöhnlichen Fund (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein gestohlener Bagger ist zufällig in einem Wald in Oberfranken gefunden worden. Das Arbeitsfahrzeug war wenige Tage zuvor in der Nähe von Asch in Tschechien abhandengekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein unbeteiligter Zeuge fand den Bagger am Dienstag zufällig in dem Waldstück bei Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge). Der Eigentümer erhielt seinen Bagger bereits wieder zurück. Warum er in diesem Wald abgestellt wurde, ist bislang nicht bekannt.

