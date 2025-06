Erst Eis gestohlen - dann Polizisten geschlagen

Nach einem Eis-Diebstahl soll ein betrunkener Mann in Nürnberg fünf Menschen attackiert und verletzt haben - darunter zwei Polizisten. Der 42-Jährige habe zunächst in einem Supermarkt ein Eis mitgehen lassen, teilte die Polizei mit. Als drei Mitarbeiter ihn ansprachen, habe er die Angestellten geschlagen und damit leicht verletzt. Daraufhin flüchtete der Mann, in dessen Rucksack später Waffen gefunden wurden.

Kurz danach wurde er von den Beamten aufgehalten. Weil er sich dabei derart gewehrt habe, sei er gefesselt worden. Dabei habe der 42-Jährige die Beamten geschlagen und ebenfalls leicht verletzt, so die Polizei. Zudem erlitt er demnach selbst eine leichte Schnittverletzung.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge bei dem Verdächtigen einen Wert von rund drei Promille. Außerdem hatte er zwei Schreckschusspistolen, ein Messer und einen Hammer dabei. Er muss sich unter anderem wegen des räuberischen Diebstahls verantworten.