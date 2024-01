Tabakwaren im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen

Ein Unbekannter hat in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) Tabakwaren im Wert von rund 20.000 Euro aus einer Tankstelle gestohlen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entstand bei dem Einbruch zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Täter sei am Samstagmorgen über ein Fenster in den Lagerraum der Tankstelle eingedrungen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

(dpa)