Paar stiehlt Kinderwagen zum Weiterverkauf: Peilsender lässt sie auffliegen

Das Sprichwort weiß: Wenn es darum geht, die wirklich grundlegenden Dinge zu erklären, ist ein Beginn bei Adam und Eva angeraten. Für unseren Fall tut es auch Moses. Was jetzt nicht abschätzig gemeint ist, immerhin hat der Mann eine beachtliche Karriere hingelegt, nachdem er mittels Binsenkorb im Herzen einer Königstochter angelandet war.

Moses und der Start ins Leben: Das richtige Gefährt braucht der Nachwuchs

Die Moral von der Geschicht ist seitdem für Millionen von Eltern sonnenklar, beinahe im Wortsinn eine Binsenweisheit: Für einen gelungenen Start ins Leben braucht der Nachwuchs das richtige Gefährt.

Die immense Nachfrage haben Industrie, Handel und Handwerk längst erkannt, weswegen die Auswahl an Kinderwagen groß und mitunter - entschuldigen Sie bitte den Ausdruck - sauteuer ist. Ein Hersteller französischer Luxuswaren etwa preist ein Modell für knapp 6000 Euro an. Dieses soll sich durch extreme Wendigkeit auszeichnen und ist damit für Shoppingtouren in edlen Boutiquen bestens geeignet.

Paar in Karlsfeld stiehlt Kinderwagen zum Weiterverkauf: Peilsender lässt sie auffliegen

In Karlsfeld bei München ist jetzt ein Paar aufgeflogen, das sich mit Diebstahl und Vertrieb von Kinderwagen ein Einkommen sichern wollte. Mehr als 60 Stück sollen die beiden verkauft haben - zum Verhängnis wurde ihnen dann ein Exemplar, das mit einem Peilsender ausgestattet war.

Das ist einerseits Glück für die echten Besitzer des Kinderwagens und andererseits traurig für Meister Moses, weil es wieder mal zeigt: Das mit den zehn Geboten hat die Menschheit immer noch nicht kapiert.