Von Rokokoschloss bis Pfarrhof: Diese historischen Anwesen suchen neue Besitzer

Alt, herrschaftlich, manchmal renovierungsbedürftig, immer faszinierend: In Bayerisch-Schwaben und der umliegenden Region stehen derzeit mehrere historische Anwesen zum Verkauf. Vom mittelalterlichen Schloss bis zur ehemaligen Mühle ist alles dabei, was Herz, Geldbeutel und Fantasie beansprucht. Wir zeigen Ihnen, welche Häuser gerade auf neue Besitzer warten.

Wasserschloss mitten in Schwaben

Wer gern alleiniger Schlossherr oder -herrin werden möchte, hat die derzeit wohl einmalige Chance, das Schloss Unterknöringen in Burgau im Landkreis Günzburg zu kaufen. Um 1600 erbaut, ist es seit 1750 im Besitz der freiherrlichen Familie Freyberg-Eisenberg und nun auf der Suche nach einem neuen Besitzer.

Icon vergrößern Schloss Unterknöringen steht zum Verkauf. Foto: Stadt Burgau Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schloss Unterknöringen steht zum Verkauf. Foto: Stadt Burgau

Die Parkanlage, die das Schloss heute umgibt, wurde um 1900 herum angebaut und hat neben viel Grün auch einen Teich zu bieten – inklusive Insel!

Verwirklichen können sich die künftigen Schlossherren und -herrinnen hier in 21 Zimmern auf rund 796m². Aktuell wird das Anwesen teilweise gastronomisch genutzt. Das Schloss braucht etwas Liebe, denn es ist renovierungsbedürftig. Der künftige Besitzer kann sich also richtig austoben und sein Traumschloss gestalten. Den Kaufpreis gibt es nur auf Anfrage.

Verwunschener Pfarrhof

In Ruppertszell, einem Ortsteil von Schiltberg im Landkreis Aichach-Friedberg, steht ein ehemaliger Pfarrhof inmitten eines traumhaften Gartens. Gebaut wurde das Haus im Jahr 1856. Bis 1949 wurde es als Pfarrhof genutzt. Heute steht es unter Denkmalschutz.

Geht man auf das Haus zu, sieht man an zwei Seiten Wein-, Rosen- und Birnenspaliere, die dem zweistöckigen Haus ein verwunschenes Aussehen verleihen. Das Grundstück selbst wird im Exposé als „parkähnlich“ beschrieben und kann mit einem Gewächshaus, einem Teich mit eigener Quelle und altem Baumbestand aufwarten. Wer im Herbst gern Apfelkuchen backt, kann das in der Küche im Haus mit Äpfeln und Walnüssen aus dem eigenen Garten tun.

2100m² Grund bekommt der künftige Käufer, davon sind 210m² Wohnfläche. Neben dem Bad gibt es eine Sauna, außerdem hat das Haus einen Biedermeier-Kachelofen und eine vom Innenarchitekten geplante Küche. Insgesamt gibt es 5,5 Zimmer und zwei Bäder. Wer knapp 1,1 Millionen Euro übrig hat, kann sich diesen denkmalgeschützten Traum sichern.

Gratis Kapelle zum Mühlenanwesen

Am rauschenden Bach klappert diese Mühle nicht mehr und das Flüsschen Leubas wird im Exposé auch als weniger rauschend, sondern vielmehr „malerisch“ beschrieben. Dennoch, oder gerade deswegen, ist die Untere Mühle in Lauben bei Kempten eine ganz besondere Immobilie. 1477 erstmals erwähnt, diente im Laufe ihrer Geschichte sowohl als Schleifmühle, als auch als Papier- und Eisenhammermühle, bis sie schließlich sogar als Elektrizitätswerk genutzt wurde.

Icon vergrößern Diese historische Mühle in Lauben bei Kempten steht zum Verkauf - mitsamt Kapellenanteil. Foto: Stefan Hödl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese historische Mühle in Lauben bei Kempten steht zum Verkauf - mitsamt Kapellenanteil. Foto: Stefan Hödl

Heute ist das Wohnhaus ein Kulturdenkmal und steht nun zum Verkauf. Es steht gemeinsam mit einigen Wirtschaftsgebäuden, unter anderem der alten Mühle, auf einem Grundstück, das sich über 3362m² erstreckt. Eine Kapelle bekommt man auch noch dazu. Zumindest ein Fünftel der barocken St. Nepomuk-Kapelle gehört dem künftigen Besitzer. Sie steht schließlich auf seinem Grund und Boden. Für nur 490.000 Euro bekommt man hier ein Stück Geschichte mit vielen Möglichkeiten für die Zukunft.

Traumschlösschen im Ries-Krater

Etwas teurer wird es, wenn Sie gern Graf oder Gräfin werden möchten, das passende Zuhause gibt es derzeit etwa 25 Autominuten östlich von Nördlingen zu erwerben: Das märchenhaft schöne Schloss Trendel steht für knapp 1,9 Millionen Euro zum Verkauf und wartet darauf, neues Leben eingehaucht zu bekommen. Erbaut wurde das Hauptgebäude laut Exposé zwischen 950 und 1150, die Wohnfläche beträgt rund 440m². Zehn Zimmer stehen auf vier Etagen zur Verfügung. Daneben können sich die künftigen Schlossherrinnen und -herren über eine Scheune mit Winterstall, Gartenhaus, Offenställen und Bewegungsplatz freuen, wenn sie etwa gern Pferde halten möchten.

Icon vergrößern Schloss Trendel nahe Nördlingen sucht neue Besitzer. Foto: Renate Weiß Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schloss Trendel nahe Nördlingen sucht neue Besitzer. Foto: Renate Weiß

Das traumhafte Anwesen und „kleine“ Schlösschen wurden bereits als Standesamt und Eventlocation genutzt. Die künftigen Eigentümer könnten daran anknüpfen und das Grundstück nicht nur zum Leben, sondern auch zum Arbeiten nutzen. 3,3 Hektar Grundstück sind im Kaufpreis inklusive. Wer sich dann noch vergrößern möchte, kann weitere 3,6 Hektar dazu kaufen.

Denkmalgeschützter Pfarrhof

Sie möchten gern in einem denkmalgeschützten Pfarrhof leben, finden es im Allgäu aber schöner als im schwäbisch-oberbayerischen Grenzgebiet? Dann kommt vielleicht dieser wunderschöne Pfarrhof in Oberauerbach bei Mindelheim in Frage. Bis 1712 lässt sich die Geschichte des Gebäudes nachvollziehen, 2007 wurde es mit viel Liebe zum Detail sorgfältig saniert.

Stolze 380m² Wohnfläche auf sieben Zimmern stehen den künftigen Eigentümern hier zur Verfügung, außerdem das denkmalgeschützte Nebengebäude, der Pfarrstadel aus dem Jahr 1835. Zum etwa 1713m² großen Grundstück gehört auch ein Nutzgarten – und genug Platz für gleich mehrere Autos: zwei Garagen und drei Stellplätze.

Für knapp 1,2 Millionen Euro kann man hier zu Kirchturmglocken statt Straßenlärm wohnen.

Doppelhaushälfte ala Rokokoschloss

Wer gerne Wand an Wand mit den Nachbarn wohnt, Doppelhaushälften aber zu langweilig findet, der kann in der Nähe von Neuburg jetzt Besitzer oder Besitzerin einer „Doppelschlosshälfte“ werden. Denn dort steht der hälftige Anteil einer Schlossanlage zum Verkauf – mit 30 Zimmern inklusive Bibliothek und Rittersaal.

Icon vergrößern Im Ostflügel dieses Schlosses könnten Sie künftig residieren. Foto: Augsburger Allgemeine (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Ostflügel dieses Schlosses könnten Sie künftig residieren. Foto: Augsburger Allgemeine (Archivbild)

Für 2,9 Millionen Euro bekommt man neben der Osthälfte des Rokokoschlosses außerdem eine Nutzfläche von rund 500m². 4100 m² umfasst das angebotene Grundstück, davon entfallen 1250m² auf die Wohnfläche. Wem das noch zu bescheiden ist, kann zusätzliche 6000m² Parkfläche erwerben.