Sänger und Politikerinnen: Diese Promis kommen aus Bayerisch-Schwaben

Zahlreiche Prominente kommen aus der Region Bayerisch-Schwaben und dem nördlichen Oberbayern oder verbringen hier ihr Leben abseits von Kameras und Sporstätten. Wir stellen Ihnen eine Auswahl vor.

Andreas Bourani – Augsburg

Sänger Andreas Bourani wurde 1983 in Augsburg geboren und wuchs im Stadtteil Bergheim bei Adoptiveltern auf. In Augsburg besuchte er nicht nur das Gymnasium bei St. Stephan, sondern auch die private Musikschule Downtown Music Institute.

Icon vergrößern Der Augsburger Sänger Andreas Bourani (rechts) war Coach bei „The Voice of Germany“. Foto: Jens Kalaene, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Augsburger Sänger Andreas Bourani (rechts) war Coach bei „The Voice of Germany“. Foto: Jens Kalaene, dpa (Archivbild)

2003 trat er erstmals bei der ZDF-Castingshow „Die deutsche Stimme“ auf, 2010 erhielt er einen Plattenvertrag bei Universal Music. Besonders bekannt wurde Bourani durch seinen 2014 veröffentlichten Song „Auf uns“. Die ARD nutzte das Lied im Juni 2014 als Song ihrer offiziellen Fußball-WM-Berichterstattung. Nach dem WM-Sieg der deutschen Mannschaft wurde es im Maracanã, dem Fußballstadion in Rio de Janeiro, gespielt und Bourani trat beim Empfang der Spieler auf der Berliner Fanmeile live damit auf.

Von 2015 bis 2017 war Andreas Bourani Coach der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ und gewann mit Tay Schmedtmann die sechste Staffel der Sendung.

Harry Blank – Aichach

Den 1968 in Aichach geborenen Schauspieler Harry Blank kennt man vor allem durch die BR-Serie „Dahoam is Dahoam“, in der er seit 2007 in der Rolle des Mike Preissinger zu sehen ist. In Aichach besuchte Blank das Deutsch-Herren-Gymnasium. Später studierte er Schauspiel an der Neighbourhood Playhouse School of Theatre in New York.

Icon vergrößern Harry Blank spielt seit 2007 in der Vorabendserie „Dahoam is Dahoam“ den KFZ-Mechaniker Mike Preissinger. Foto: Marco Orlando Pichler, BR (Archivfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Harry Blank spielt seit 2007 in der Vorabendserie „Dahoam is Dahoam“ den KFZ-Mechaniker Mike Preissinger. Foto: Marco Orlando Pichler, BR (Archivfoto)

Heute lebt Harry Blank mit seiner Familie in München, kommt jedoch nach eigener Aussage noch regelmäßig nach Aichach.

Heio von Stetten – Aystetten

Der bekannte deutsche Schauspieler Heio von Stetten wurde 1960 in Aystetten im Landkreis Augsburg geboren, wo er auf dem elterlichen Bauernhof aufwuchs. Er ist Mitglied des Augsburger Rats- und Kaufmannsgeschlechts der Patrizier von Stetten, welches im 16. Jahrhundert ins Augsburger Patriziat aufgenommen wurde.

Von Stetten besuchte das Gymnasium bei St. Anna im Antonsviertel in Augsburg und absolvierte später eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Dort lebt er mit seiner Frau zusammen, der Schauspielerin Elisabeth Romano, mit der er zwei Kinder hat.

Doris Schröder-Köpf – Neuburg an der Donau

Doris Schröder-Köpf kennt man heute vor allem als die Ex-Frau des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Als Journalistin hat die 1963 in Neuburg geborene Schröder-Köpf unter anderem für die Bild und den Focus gearbeitet.

Icon vergrößern Doris Schröder-Köpf wurde in Neuburg geboren und wuchs bei Donauwörth auf. Foto: Boris Roessler, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Doris Schröder-Köpf wurde in Neuburg geboren und wuchs bei Donauwörth auf. Foto: Boris Roessler, dpa (Archivbild)

Sie wuchs in Tagmersheim bei Donauwörth auf und besuchte später das St. Bonaventura-Gymnasium in Dillingen an der Donau. Von 1982 bis 1984 absolvierte Doris Schröder-Köpf ihr Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen und arbeitete hier bis 1987, ehe sie zur Bild wechselte.

Heinz Hoenig – Landsberg

1951 wurde Schauspieler Heinz Hoenig in Landsberg am Lech geboren, wuchs jedoch in Harlingerode am Harz auf, einem heutigen Stadtteil von Bad Harzburg. Nach einer Ausbildung zum Schlosser arbeitete Hoenig unter anderem als Streetworker in Berlin, bevor er in die USA ging, um bei John Allen Schauspielunterricht zu nehmen.

Icon vergrößern Heinz Hoenig wurde in Landsberg geboren. Foto: Christian Charisius, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heinz Hoenig wurde in Landsberg geboren. Foto: Christian Charisius, dpa (Archivbild)

1975 gab Hoenig im Film „Unter dem Pflaster ist der Strand“ von Helma Sanders-Brahms sein Leinwanddebut. Heinz Hoenig hat für sein Schauspiel diverse Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis, den Grimme-Preis und den Bambi. Er lebt derzeit in Blankenburg und erholt sich dort von einer schweren Herzerkrankung aus dem vergangenen Jahr.

Conny Glogger – Günzburg

Schauspielerin und Radiomoderatorin Conny Glogger wurde 1956 in Günzburg geboren und hat dort die ersten sechs Jahre ihres Lebens verbracht. Danach zog sie mit ihren Eltern nach Oberbayern, was ihr damals einen kleinen „Kulturschock“ versetzt habe.

Icon vergrößern Schauspielerin und Moderatorin Conny Glogger mit Gerd Anthoff und Michael Lerchenberg. Foto: Eddi Nothelfer (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schauspielerin und Moderatorin Conny Glogger mit Gerd Anthoff und Michael Lerchenberg. Foto: Eddi Nothelfer (Archivbild)

Nach dem Abitur in Garmisch-Partenkirchen ließ sich Glogger an der Otto-Falckenberg-Schule in München zur Schauspielerin ausbilden. Von 1983 bis 2020 war sie als Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk tätig, spielte außerdem regelmäßig in Theaterproduktionen und war von 1978 bis 2014 Teil des Komödienstadels. Ihre bekannteste Fernsehrolle war die der Marlies Goll in der ZDF-Serie „Tierarzt Dr. Engel“

Helene Fischer – Inning am Ammersee

Helene Fischer ist zwar nicht am Ammersee geboren, sondern im russischen Krasnojarsk. Es ist aber bekannt, dass die Sängerin in Inning eine Villa besitzt und dort seit 2021 mit Mann Thomas Seitel und der gemeinsamen Tochter lebt. Dort soll sie besonders die Ruhe und die Nähe zur Natur schätzen.

Julian Rauchfuß – Mindelheim

Der ehemalige Skirennläufer Julian Rauchfuß ist 1994 in Mindelheim geboren und aufgewachsen. Als er 13 Jahre alt war, zog die Familie nach Fischen im Oberallgäu. Sein Vater Manuel Rauchfuß war früher ebenfalls erfolgreicher Skirennläufer, Julians Bruder Fabian musste seine Karrierepläne verletzungsbedingt frühzeitig aufgeben.

Icon vergrößern Julian Rauchfuß, ehemaliger Skirennläufer, ist in Mindelheim geboren. Foto: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Julian Rauchfuß, ehemaliger Skirennläufer, ist in Mindelheim geboren. Foto: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewann Rauchfuss die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb. 2023 gab er überraschend das Ende seiner Karriere bekannt.

Diana Damrau – Günzburg

In Günzburg ist auch die Sopranistin Diana Damrau 1971 geboren. Dort wuchs sie auf und entdeckte ihre Leidenschaft für die Oper, als sie den Film „La Traviata“ mit Teresa Stratas sah. Neben ihrer Schulzeit am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg erhielt Damrau Gesangsunterricht von der rumänischen Opernsängerin Carmen Hanganu.

Nach dem Abitur studierte Diana Damrau Gesang an der Hochschule für Musik Würzburg. Ihre Gesangslehrerin wurde dort als Dozentin mitübernommen.

Ihr Debut gab die Günzburgerin 1995 als Eliza in „My Fair Lady“ am Mainfranken Theater Würzburg. Seitdem ist sie in internationalen Opern und Musikhäusern zu hören. Seit 210 ist Damrau mit dem französischen Opernsänger Nicolas Testé verheiratet und hat mit ihm zwei Söhne.

Thomas Tuchel – Krumbach

Fußballtrainer Thomas Tuchel wurde 1973 in Krumbach geboren und hat dort auch seine fußballerischen Wurzeln. Der TSV Krumbach war sein erster Verein, sein Vater war damals der Trainer. 1988 wechselte er in die Jugendmannschaft des FC Augsburg und gewann mit der Mannschaft 1991 und 1992 den DFB-Junioren-Vereinspokal. Nach Wechseln zu den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm musste er bereits 1998 in Folge eines Knorpelschadens im linken Knie seine aktive Laufbahn beenden.

Icon vergrößern Fußballtrainer Thomas Tuchel ist gebürtiger Krumbacher. Foto: John Walton, PA Wire, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fußballtrainer Thomas Tuchel ist gebürtiger Krumbacher. Foto: John Walton, PA Wire, dpa (Archivbild)

Ab 2000 machte Tuchel als Trainer von sich reden. Er trainierte unter anderem Mannschaften wie den FCA II, Borussia Dortmund, den FC Chelsea und zuletzt den FC Bayern, bevor er zu Beginn dieses Jahres Trainer der englischen Nationalmannschaft wurde.

Tuchel hat aus seiner geschiedenen Ehe zwei Töchter.