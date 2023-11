Diese Stadt hat ihren Weihnachtsmarkt 2023 abgesagt

Es gibt ihn erst seit wenigen Jahren, aber dieser Weihnachtsmarkt ist sehr beliebt. Jetzt wurde er für das Jahr 2023 abgesagt. Hier bekommen Sie die Infos.

Wenn es kälter wird, die Sonne früher untergeht und man sich am liebsten in eine warme Decke zu Hause einkuscheln möchte, sind Weihnachtsmärkte für viele Menschen so ziemlich das Einzige, was sie am Abend noch vor die Tür bekommt. Deutschlandweit finden die Märkte mit ihren Kunsthandwerkern, Musikgruppen, Show-Acts und Gastronomen statt und ziehen viele Besucher an.

Die Betreiberin eines der beliebtesten Weihnachtsmärkte der letzten Jahre hat jetzt verkündet, im Jahr 2023 keinen Markt zu veranstalten, sehr zum Betrübnis der vorfreudigen Besucher. Um welchen Markt handelt es sich, warum kann er dieses Jahr nicht stattfinden und wird es ihn nächstes Jahr wieder geben?

Bayern: Dieser Weihnachtsmarkt fällt dieses Jahr aus

Der Weihnachtsmarkt, um den es geht, ist der Weihnachtszauber-Markt von der Organisatorin und Künstlerin Helga Backus auf dem Maisacher Volksfestplatz. Wie sie auf der offiziellen Website des Weihnachtszaubers mitteilte, fällt der Markt Weihnachten 2023 aus. Backus begründet das mit terminlichen Schwierigkeiten.

Denn der vierte Advent, zu dem traditionell der Weihnachtszauber-Markt stattfindet, fällt dieses Jahr auf Heiligabend, also den 24. Dezember. Das würde bedeuten, dass dem Markt eine seiner wichtigsten Einnahmequellen, nämlich der Sonntag, wegfallen würde. Sie könnte am 24. Dezember nur bis 14 Uhr offen haben, was sich nicht lohnen würde, weder für sie noch für die verschiedenen Aussteller auf dem Markt, wie Backus dem Münchner Merkur erklärt.

Bereits seit dem Sommer habe Backus versucht, einen Weg zu finden, dieses Problem zu umgehen, etwa, indem man den Weihnachtszauber ausnahmsweise auf das dritte statt das vierte Adventswochenende legt. Das klappte aber nicht, da an dem Wochenende bereits der Gemeindeweihnachtsmarkt der Gemeinde Maisach stattfindet und deshalb alle Hütten ausgebucht sind, die sonst Backus benötigt.

Weihnachtszauber: Findet er nächstes Jahr statt?

Schlussendlich musste Backus "schweren Herzens" den Weihnachtszauber für dieses Jahr absagen. Die Bilanz des Weihnachtsmarktes der etwas anderen Art ist damit weiter durchwachsen. 2018 fand der Markt erstmals statt, musste an einem Tag aber wegen eines Sturms geschlossen bleiben. 2019 lief alles wie geplant, aber 2020 und 2021 musste man wegen Corona schließen. 2022 war wieder alles in Ordnung - aber jetzt das, der Markt fällt erneut aus.

Für alle, die sich auf Kunst, Feuershows und Akrobatik-Einlagen auf dem Weihnachtsmarkt gefreut hatten, besteht aber kein Grund zur Sorge. Der Weihnachtszauber-Markt kommt 2024 zurück, das steht bereits fest. Backus hat auf der Website sogar schon den Zeitraum angekündigt. Der Weihnachstzauber-Markt in Maisach wird 2024 vom 19. bis zum 22. Dezember auf dem Volksfestplatz Maisach stattfinden.