Diese Weihnachtsmärkte in der Region haben jetzt noch geöffnet

Weihnachten ist vorbei, trotzdem haben in der Region Schwaben und Oberbayern noch einige Weihnachtsmärkte geöffnet - manche sogar bis nach Silvester. Hier eine Übersicht.

Haunstetter Wintermarkt

Im Hof des Gasthauses Settele findet der Haunstetter Wintermarkt statt, am 28. und 29. Dezember sowie vom 3. bis 6. Januar jeweils von 16 bis 21 Uhr. Hier soll auch noch nach den Feiertagen ein Höhepunkt geschaffen werden, um die Menschen zusammenzubringen. Es gibt verschiedene kulinarische Stationen, Stockbrot, Pferdekutschfahrten und ein Programm für Kinder. Bands und DJs treten auf.

Winterland Citygalerie

Das Winterland vor der Augsburger City-Galerie auf dem Willy-Brandt-Platz dauert bis einschließlich 31. Dezember. Es gibt mehrere Hütten mit kulinarischem Angebot, gefeiert werden kann drinnen und draußen. Im Riegele Bierstadl findet jeden Tag von 17 bis 24 Uhr eine Après-Ski-Party statt, es gibt die Möglichkeit zum Eisstockschießen und zum Poker- und Roulette-Spiel.

Aichacher Christkindlmarkt

Der Christkindlmarkt rund um das Aichacher Rathaus wurde anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums um vier Tage verlängert und findet daher bis zu 29. Dezember statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet an den vier Tagen ein zusätzliches kleines Bühnenprogramm. Am Sonntag, 29. Dezember, wird der Markt dann unter dem Motto „Good bye 2024“, also einer Verabschiedung des Jahres, mit einem DJ beendet.

Gersthofer Wintermärchen

Das Gersthofer Wintermärchen bleibt bis zum 30. Dezember auf dem Rathausplatz. Auch in diesem Jahr können sich Besucherinnen und Besucher dort auf einen familien- und kinderfreundlichen Weihnachtsmarkt freuen. Die Stockerbahn sowie die Gastronomie um den Gersthofer Weihnachtsbaum haben immer donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag ist der Markt von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

Ulm-Söflingen

Das „Winter Wunder“ in Ulm-Söflingen hat bis zum 29. Dezember geöffnet – freitags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr. Der Glühweinstand in Söflingen am Gemeindeplatz am Klosterhof hat sogar bis zum 6. Januar geöffnet.

Ingolstadt

Die Eisarena am Schloss in Ingolstadt ist bis Montag, 30. Dezember, geöffnet. In diesem Jahr präsentiert sich die Eisfläche wieder mit Echt-Eis auf Basis eines modernen Energiesparkonzepts, wie die Veranstalter schreiben. Eingebettet in ein Hüttendorf, im Hintergrund die Kulisse des Neuen Schlosses, sei die Eisarena am Schloss ein besonderes Highlight.

Die urige „Winter Lounge“ in den Rathausarkaden entpuppt sich bereits seit zehn Jahren als die Ruheoase inmitten der Stadt. Aufwendig deko­riert und mit Liebe zum Detail emp­fängt die „Winter Lounge“ ihre Gäs­te bis zum 6. Januar.