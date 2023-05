Diesel oder Heizöl ausgelaufen – Hopfensee in Gefahr

Großeinsatz für die Feuerwehr bei Füssen: Nahe dem Hopfensee ist am Montag Heizöl oder Diesel ausgelaufen. Helfer errichten Ölsperren.

Großeinsatz der Feuerwehren Füssen, Hopfen am See und Hopferau nahe des Hopfensees: Rund 50 Feuerwehrmänner und -Frauen versuchen zu verhindern, dass Heizöl oder Diesel in den Hopfensee gelangen. Dazu errichten sie Ölsperren in der Hopfener Aach.

Öl oder Diesel drohen in den Hopfensee zu fließen

Dort war am Montagmorgen eine "größere Menge" Öl oder Treibstoff ausgetreten, so ein Feuerwehr-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Laut Polizeisprecher Holger Stabik konnte inzwischen die Ursache gefunden werden: Heizöl oder Diesel waren aus einem Lagerschuppen ins Erdreich gesickert und von dort aus in den Zufluss des Hopfensees geraten.

Stabik spricht von einer "größere Menge"- genaue Informationen wie viel Flüssigkeit ausgelaufen ist, gibt es noch nicht. Auf mehreren hundert Metern stellte die Polizei offenbar Verunreinigungen in der Hopfener Aach fest.

Die Feuerwehren werden laut Stabik später Bindemittel einsetzen, um den Treibstoff oder das Öl aus dem Hopfensee-Zufluss zu entfernen. Sollte Erdreich betroffen sein, muss das mit einem Bagger abgetragen werden, so der Polizeisprecher. Ein Ende des Einsatzes ist demnach noch nicht in Sicht.

Hopfensee nahe Füssen ist ein beliebtes Ausflugsziel

Der Hopfensee in Hopfen am See ist eines der der beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu rund um Füssen. Der Rundwanderweg kann gut mit Kinderwagen oder Rollstuhl begangen werden, der Ausblick auf das Bergpanorama begeistert jährlich zehntausende Besucher.