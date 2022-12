Wie die Software ChatGPT Schulen und Unis beunruhigt

Plus Das Programm ChatGPT ist in der Lage, minutenschnell komplexe Texte zu verfassen. Führt das Hausaufgaben und Seminararbeiten ad absurdum?

Sie kann argumentieren wie ein Politiker, schreiben wie eine Literaturwissenschaftlerin und auch noch komplexe mathematische Zusammenhänge erklären: Die Software ChatGPT ist gerade weltweit in aller Munde. Es handelt sich um ein Programm, das auf Befehl eines Menschen nahezu jede Art von Texten verfassen kann.