Digitale Börse soll Suche nach Pflegeplätzen erleichtern

Einen Pflegeplatz oder pflegerische Unterstützung zu finden, ist oft nicht leicht. In Bayern soll eine digitale Pflegebörse Pflegebedürftige, Angehörige und Betreuer bald dabei unterstützen.

"Die Suche nach freien, passenden und örtlich günstig gelegenen Pflegeplätzen oder pflegerischen Unterstützungsleistungen ist für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Betreuer im Regelfall schwierig und zeitaufwändig", sagte Bayerns Gesundheitminister Klaus Holetschek am Mittwoch in München. In Bayern soll ein deutschlandweit einzigartiges Projekt dem Problem entgegenwirken. Des geht dabei um eine digitale Pflegebörse, die Holetschek hat vorgestellt hat. Zuglich übergab er einen Förderbescheid an das Unternehmen Recare Deutschland GmbH, das das Projekt realisiert.

Gute pflegerische Versorgungsstrukturen in Bayern zu schaffen, bedeute unter anderem, dass die Versorgung für Bürger auch unkompliziert und niedrigschwellig erreichbar ist. "Eine digitale Plattform ist hier die zeitgemäße Antwort", erläuterte Holetschek.

Die gebündelte Darstellung der vielfältigen pflegerischen Hilfen im direkten Lebensumfeld soll Betroffene und Angehörige unterstützen. "Das kann ihnen bei ihren Entscheidungen helfen – gerade wenn es darum geht, dass der oder die Pflegebedürfte möglichst lange zu Hause bleiben kann", so der Minister. Dort, wo dies nicht möglich ist, helfe die Börse dabei, einen stationären Pflegeplatz zu finden. Die Plattform soll zudem die Möglichkeit bieten, den Anbieter der benötigten Leistung direkt vom Suchergebnis aus zu kontaktieren.

Digitale Pflegebörse in Bayern: Was soll vermittelt werden?

Über die digitale Pflegebörse sollen Pflegeplätze in folgenden Einrichtungen vermittelt werden:

vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen

Kurzzeitpflegeeinrichtungen

Tagespflegeeinrichtungen

Nachtpflegeeinrichtungen

ambulant betreuten Wohngruppen

vollstationäre Hospiz- und Palliativeinrichtungen

teilstationäre Hospiz- und Palliativeinrichtungen

besondere Angebotsformen für Demenzbetroffene

Auch folgende ambulante Angebote sollen vermittelt werden:

ambulante Einrichtungen und Dienste

ambulante Hospiz- und Palliativdienste

Hospizvereine

allgemeine ambulante Palliativdienste

spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Angebote zur Unterstützung im Alltag

Folgende Beratungsangebote sollen zudem über die digitale Pflegebörse vermittelt werden:

Pflegestützpunkte

Pflegeberatung der Pflegekassen

Beratungsstellen für pflegende Angehörige

Fachstellen für Demenz und Pflege

Digitale Pflegebörse soll Anfang 2024 starten

Die digitale Pflegebörse soll Anfang 2024 an den Start gehen. Die Staatsregierung unterstützt den Aufbau in den kommenden Jahren mit insgesamt etwa 291.000 Euro. Neben den Bürgerinnen und Bürgern sollen auch Anbieter von Pflegeberatung wie die Fachstellen für pflegende Angehörige, die Pflegestützpunkte, die Sozialdienste der Krankenhäuser sowie Anbieter von pflegerischen Unterstützungsangeboten von der Einführung der Börse profitieren.