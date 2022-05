Digitalisierung

Augsburg vor München: So digital sind die Rathäuser in Bayern und Schwaben

Plus Welche bayerische Kommune bietet wie viele Dienste digital an? Das "Dashboard Digitale Verwaltung" liefert Antworten darauf. So steht Schwaben im bayernweiten Vergleich da.

Von Dominik Schätzle

Nummer ziehen, warten, Antrag ausfüllen, Brief abschicken, warten – wer schon einmal bei einer Gemeindeverwaltung einen Antrag eingereicht hat, der kennt die Hürden der Bürokratie. Zukünftig soll vieles einfacher werden. 2017 haben sich Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Den Personalausweis oder das Kindergeld beantragen, das Auto anmelden – das soll alles online möglich sein.

