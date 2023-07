Wer zahlt für die Wartung von Tablets und Notebooks an Schulen?

Schulen sind in der Pandemie technisch besser geworden. Eine neue Umfrage zeigt, wie digital jetzt gelernt wird. Kommunen und Freistaat wollen gemeinsam investieren.

Die Corona-Pandemie und Monate des Distanzunterrichts haben Bayerns Schulen bei der Digitalisierung ein großes Stück vorangebracht. Wie weit, das belegen neue Zahlen aus dem Kultusministerium. Eine IT-Umfrage an den Schulen zeigt, dass mittlerweile 74.600 Klassenzimmer voll digitalisiert sind. Im Jahr 2019 waren es nach Angaben des Ministeriums noch gut 24.000 gewesen. Die Zahl der Schülerleihgeräte hat sich demnach seit 2019 mehr als versechsfacht auf heute rund 324.000 Stück.

Bezahlt wurde diese Digitaloffensive im Wesentlichen vom Freistaat und aus dem Digitalpakt der Bundesregierung. Insgesamt etwas mehr als eine Milliarde Euro fließt zwischen 2019 und 2024 aus Berlin nach Bayern. Mit diesen Fördergeldern wurden und werden vor allem Schulserver, WLAN, Schülerleihgeräte und Dienstlaptops für Lehrkräfte finanziert.

Städtetag: Bayern muss Wartung der IT an Schulen mitfinanzieren

Ob der Digitalpakt über die Jahresmitte 2024 hinaus fortgesetzt wird, steht in den Sternen. Anders als im Koalitionsvertrag festgeschrieben, sind im Haushaltsentwurf der Bundesregierung bisher keine Gelder für einen "Digitalpakt 2.0" vorgesehen. Die Kultusminister der Länder wollen das nicht akzeptieren. "Wenn die Bundesregierung aus dem Digitalpakt aussteigt, wäre das eine schwere Bürde für die Schulpolitik und würde die digitale Bildung in Deutschland um Jahre zurückwerfen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Fachminister.

Den bayerischen Kommunen geht es weniger darum, wer neue Technik finanziert, sondern wer die vorhandene wartet, Updates durchführt und zur Stelle ist, wenn etwa ein Tablet den Geist aufgibt. Mittlerweile haben sich Regierung und kommunale Spitzenverbände darauf verständigt, dass der Freistaat die Hälfte der Kosten der Wartung und Pflege übernimmt. "Das Gesetzgebungsverfahren dazu steht kurz vor dem Abschluss", sagte Städtetags-Geschäftsführer Bernd Buckenhofer unserer Redaktion. "Entsprechende Haushaltsmittel müssen dann im Staatshaushalt bereitgestellt werden."

