67-Jährige fährt mit knapp vier Promille Auto

Sie kaufte noch eine Flasche Wein: Mit knapp vier Promille ist eine Autofahrerin in Höchstädt (Landkreis Dillingen an der Donau) von der Polizei gestoppt worden.

In einem Supermarkt sei die torkelnde 67-Jährige am Samstag einem Mitarbeiter aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem sie dort Wein gekauft und getrunken hatte, fuhr sie mit dem Auto weg. Die alarmierten Beamten stoppten die Seniorin nur wenig später - ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von knapp vier Promille

Ihren Führerschein fanden die Einsatzkräfte nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Führerscheinstelle wurde informiert. Die 67-Jährige erwartet eine Blutentnahme und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

(dpa)