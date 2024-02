Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist im schwäbischen Dillingen an der Donau mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei vermutlich schwer verletzt.

Der 51-Jährige kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann hatte den Angaben zufolge in eine Straße einbiegen wollen und dabei einen 71-Jährigen mit seinem Auto übersehen. Dieser hatte Vorfahrt und wollte nach links abbiegen. Dabei stießen beide zusammen. Bei dem Unfall am Freitagabend entstand ein Sachschaden von rund 580 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 1,7 Promille, wie es weiter hieß. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

(dpa)