Kind bei Lagerfeuer schwer verletzt

Ein fünf Jahre altes Kind ist in Schwaben wohl durch eine Stichflamme schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollte ursprünglich ein Lagerfeuer in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) entzündet werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei kam es am Sonntagabend vermutlich zu der größeren Stichflamme. Das fünfjährige Kind habe sich zu dem Zeitpunkt direkt in der Nähe befunden und schwere Brandverletzungen erlitten. Die genauen Hintergründe ermittelt nun die Polizei.

(dpa)