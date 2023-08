Mann sticht auf anderen mit Messer ein: Schwer verletzt

Ein Mann soll im schwäbischen Syrgenstein versucht haben, einen 56-Jährigen mit einem Messer zu töten.

Der 42 Jahre alte Verdächtige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer wurde schwer verletzt. Die Hintergründe der Attacke am Samstag waren zunächst unklar. Die Männer sollen sich vor dem Angriff gestritten haben.

(dpa)