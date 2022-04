Nach Ehestreit: Mann verfolgt und verletzt Frau

Ein 54-Jähriger hat nach einem Ehestreit seine Frau mit dem Auto verfolgt und absichtlich einen Unfall gebaut.

Zuvor war die Frau aus der gemeinsamen Wohnung in Dillingen geflohen und mit einem Wagen davongefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil sie von ihrem Mann verfolgt wurde, rief sie die Polizei. Als die Beamten den Mann einholten und anhalten wollten, widersetzte sich dieser der Polizei und fuhr mehrmals auf das Auto seiner Frau auf. Durch den Aufprall kam der Wagen der 33-Jährigen von der Straße ab und blieb in einem Feld stehen. Verletzt wurde die Ehefrau in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann ermittelte die Polizei.

