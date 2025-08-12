Zusammenprall auf Gegenfahrbahn - Autofahrerin stirbt

Eine 42-Jährige ist mit ihrem Auto im Landkreis Dillingen an der Donau auf die Gegenfahrbahn geraten und tödlich verletzt worden. Sie war am Dienstagmittag auf der Staatsstraße 1082 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor Burghagel, einem Gemeindeteil von Bachhagel, kam sie von ihrer Spur ab. Auf der Gegenfahrbahn stieß ihr Auto mit dem Wagen einer 58-Jährigen zusammen. Hinter dieser Frau fuhr eine 34-Jährige, die mit ihrem Pkw auffuhr.

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie es weiter hieß. Die 58-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße blieb rund um die Unfallstelle rund fünf Stunden gesperrt.