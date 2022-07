Dillingen

Warum Impfpass-Fälscher in Bayern oft davonkommen

Aktuell gibt es in Deutschland zwei verschiedene Auffassungen darüber, ob die Benutzung von gefälschten Impfpässen in Apotheken vor Ende November strafbar war oder nicht.

Plus Während in anderen Bundesländern Impfpass-Fälscher zur Rechenschaft gezogen werden, bleiben in Bayern viele von ihnen straffrei. Grund dafür ist ein Fall aus Landsberg.

Von Jonathan Mayer

Sergej L. (Name geändert) hat einen gefälschten Impfpass benutzt. In einer Apotheke in Dillingen wollte er sich damit ein digitales Impfzertifikat erschleichen. Das gibt er auch zu. Doch Sergej L. hat gleich doppeltes Glück. Zum einen nutzte er die Fälschung am 22. November, zwei Tage vor einer wichtigen Gesetzesänderung. Zum anderen lebt er in Bayern – und kommt damit ungestraft davon. In anderen Bundesländern hätte er mit einer Geldstrafe rechnen müssen. Der Richter am Dillinger Amtsgericht, David Wagner, macht es noch deutlicher: „Dann wären jetzt zwei bis vier Monatsgehälter weg.“ Und: „Sie haben Glück, dass Sie gerade in Bayern sitzen.“

