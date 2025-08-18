Icon Menü
Dingolfing-Landau: 40-Jähriger PKW-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß

Verkehr

Zusammenstoß zweier PKW: Verkehrsunfall bei Dingolfing endet tödlich

Ein Unfall mit Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst bei Dingolfing-Landau endete für einen 40-Jährigen tödlich. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Von Franziska Hubl
    Ein 40-Jähriger stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem PKW.
    Ein 40-Jähriger stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem PKW. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archiv)

    Ein Verkehrsunfall im Landkreis Dingolfing-Landau endete am Sonntagmittag für einen 40-Jährigen tödlich. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, ereignete sich der Unfall gegen 12.40 Uhr am der Kreisstraße 8 zwischen Oberwolkersdorf und Poschelsdorf.

    Dort sind sich zwei PKW im Kurvenbereich entgegengekommen. Weil ein Fahrzeugführer seine Spur nicht halten konnte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sich ein 25-jähriger Fahrer leicht verletzt.

    Schwerer Verkehrsunfall: 40-Jähriger muss mit Hubschrauber gerettet werden

    Der andere 40-jährige Fahrer hingegen musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er seinen Verletzungen später.

    Der Unfall hatte zu einer zeitweisen Sperrung der Kreisstraße bis 17.30 Uhr geführt. Auch die Fahrzeuge mussten geborgen werden; anschließend war die Straße wieder freigegeben. Ah der Unfallstelle war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst anwesend.

