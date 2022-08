68-Jährige fällt in Kreissäge und stirbt

Eine 68-Jährige hat sich in Niederbayern tödlich an einer Kreissäge verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schnitt die Frau am Dienstag mit ihrem Ehemann auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) Holz. Die 68-Jährge reichte ihrem Mann offenbar die Holzscheite, stürzte jedoch aus bisher unbekannten Gründen und fiel in das Sägeblatt. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen, denen sie im Krankenhaus erlag. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei bisher nicht.

(dpa)