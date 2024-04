Mann stirbt bei Badeunfall in Niederbayern

Ein Mann ist bei einem Badeunfall in Niederbayern gestorben.

Taucher der Wasserwacht fanden den 33-Jährigen leblos in einem See bei Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau), wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatten Zeugen am Samstag die Rettungsdienste alarmiert, da der Schwimmer vermisst wurde. An den Suchmaßnahmen waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber beteiligt. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt zur Todesursache.

(dpa)