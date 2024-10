18-jährige Autofahrerin bei Überholvorgang tödlich verletzt

Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Überholvorgang in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau mit ihrem Wagen am Montagabend auf der Bundesstraße 25 in Richtung Dinkelsbühl unterwegs.

Laut Polizeiangaben prallte sie mit ihrem Wagen frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, als sie ein vor sich fahrendes Fahrzeug überholte. Die 18-Jährige wurde mit ihrem Wagen in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die 48-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.