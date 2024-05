Zehnjähriges Mädchen wird von einem Hund gebissen

Ein zehnjähriges Mädchen ist von einem Hund in den Oberschenkel gebissen und dabei leicht verletzt worden.

Die Zehnjährige sei bei Ihrer Freundin in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) zu Besuch gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Familienmitglied habe am Freitag die Tür zu einem Nebenzimmer geöffnet, in dem der Hund weggesperrt war. Der Hütehund kam heraus und biss das Kind. Die 39-jährige Hundehalterin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

(dpa)