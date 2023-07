Ballenpresse und Acker geraten bei Ernte in Brand

Eine Strohballenpresse ist bei Erntearbeiten in Brand geraten.

Bei dem Feuer bei Marxheim (Landkreis Donau-Ries) am Dienstagabend wurde niemand verletzt. Auch der abgeerntete Getreideacker darunter brannte auf einer Fläche von circa zwei Fußballfeldern, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr griff schnell ein und konnte mit Hilfe von Landwirten verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Die Landwirte stellten unter anderem Güllefässer mit Wasser zur Verfügung. Der Schaden an der Ballenpresse soll bei etwa 200.000 Euro liegen.

(dpa)