Bub meldet vermeintlichen Brand - Mutter betrunken am Steuer

Weil ihr sechsjähriges Kind einen vermeintlichen Brand gemeldet hat, ist eine betrunkene Mutter im Landkreis Donau-Ries beim Autofahren erwischt worden.

Der Bub war alleine zuhause und wählte aus Spaß und Langeweile den Notruf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem sich der Irrtum am vermeintlichen Brandort in Asbach-Bäumenheim herausstellte, warteten die Beamten auf die 41-jährige Mutter - die betrunken mit dem Auto kam.

Ein wegen ihres Alkoholgeruchs durchgeführter Atemtest ergab am Freitagmorgen knapp 1,5 Promille, wie es weiter hieß. Die Beamten kassierten ihren Führerschein ein. Die 41-Jährige erwartet nun eine Blutentnahme und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

(dpa)