E-Bike-Fahrer prallt gegen Schulbus: Schwer verletzt

Ein Mann ist in Harburg (Landkreis Donau-Ries) mit seinem Elektro-Mountainbike frontal gegen einen Schulbus gekracht und schwer verletzt worden.

Der 28-Jährige sei am Montagnachmittag mit seinem Rad in einer Kurve in einer Bahnunterführung ungebremst gegen den entgegenkommenden Bus geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Radler in die Uniklinik nach Augsburg.

Aufgrund der von dem Busfahrer eingeleiteten Vollbremsung verletzte sich ein elfjähriger Schüler leicht, als er mit dem Kopf gegen die vordere Sitzreihe prallte. Er musste nicht ins Krankenhaus gebracht oder anderweitig medizinisch behandelt werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Wie viele Schüler insgesamt in dem Bus saßen, war nicht bekannt.

(dpa)