Frau bedroht Gäste ihres Nachbars mit Luftgewehr

Mit einem Luftgewehr soll eine Frau ihren 17-jährigen Nachbarn und Gäste seiner Geburtstagsparty in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) bedroht haben.

Die 51-Jährige habe sich von der Feier im Garten am Sonntagnachmittag gestört gefühlt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Sie kehrte nach einem Streit wieder in ihr Haus zurück und der Jugendliche rief die Polizei, wie es weiter in einer Mitteilung der Behörde hieß. Beamte fanden bei der Frau das Luftgewehr, für das sie keine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt, und Munition. Die Frau habe sich bereits mehrfach in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so auch den Angaben zufolge bei dem Vorfall. Sie sei deshalb in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.

(dpa)