Fünf Verletzte bei Unfall auf der B25

Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße im schwäbischen Landkreis Donau-Ries sind fünf Menschen verletzt worden.

Eine 19-Jährige fuhr am Samstagabend bei Nördlingen mit ihrem Wagen über die Straße und übersah dabei ein anderes Auto, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der 40-jährige Fahrer des anderen Wagens konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Auto der Frau. Die insgesamt fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden mittelschwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.

(dpa)