Polizist rettet Motorradfahrer auf Flucht vor dem Ertrinken

Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle ist ein Motorradfahrer fast in einer Bauwassergrube ertrunken - ein Polizist hat ihn gerettet. Eine Streife wollte den 20-Jährigen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Nördlingen im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer ignorierte jedoch die Signale der Beamten und versuchte über Feldwege und Wiesen zu fliehen. Plötzlich war der Mann verschwunden. Kurze Zeit später fanden ihn die Polizisten in einer Bauwassergrube, in der er zu ertrinken drohte. Einer der Beamten sprang in das 1,80 Meter tiefe Wasserloch und zog den 20-Jährigen, der sich am Knöchel verletzte, heraus.

(dpa)