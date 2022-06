Unkraut mit Feuer bekämpft: Carport brennt ab

Ein Carport in Schwaben ist in Brand geraten - Grund hierfür war wohl der Versuch, Unkraut abzuflammen.

Der Carport in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) war am Freitag in Brand geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

(dpa)