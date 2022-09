Vermeintliche Hilfeschreie aus Wald: Nur Freude über Pilze

Nach vermeintlichen Hilfeschreien aus einem Wald im schwäbischen Landkreis Donau-Ries haben sich sechs Polizisten an einer Suchaktion beteiligt.

Nach kurzer Zeit fanden die Beamten in Donauwörth ein Ehepaar, das Pilze sammelte, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete. Nach Hilfe geschrien haben sie allerdings nicht: Vor lauter Freude über die gefundenen Pilze gaben die 64-Jährige und der 71-Jährige laut Polizei am Montagabend Freudenschreie von sich.

(dpa)