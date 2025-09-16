Bauarbeiten im Herbst: Donauwörth an mehreren Tagen ohne ICE-Halt

Zwischen Nürnberg und München müssen Reisende und Pendler im kommenden Herbst mit spürbaren Einschränkungen im Fernverkehr rechnen: Wegen umfangreicher Bauarbeiten werden Züge auf Abschnitten der Nord-Süd-Achse zeitweise umgeleitet, einzelne Halte entfallen und der Fernverkehr wird teilweise reduziert. Die Maßnahmen finden vom 17. Oktober (0 Uhr) bis zum 5. November (5 Uhr) statt und führen teils zu geänderten Fahrplänen und längeren Fahrzeiten.

Besonders hart trifft es Donauwörth: An den Tagen 18. und 19. Oktober sowie im Zeitraum vom 25. Oktober bis zum 3. November halten dort keine Fernzüge. Pendler und Anschlussreisende müssen in diesen Zeiträumen auf Regionalverbindungen oder Ersatzangebote ausweichen. Auch Augsburg Hauptbahnhof ist betroffen: An denselben Tagen fallen nach Angaben der Deutschen Bahn sämtliche Direktverbindungen zwischen Augsburg und Nürnberg – beziehungsweise weiter nach Berlin – aus. In München-Pasing ist mit einem reduzierten Fernverkehrsangebot zu rechnen, Züge halten dort seltener als sonst.

Zwischen Treuchtlingen und Augsburg wird gebaut

Die geplanten Umleitungen bedeuten für manche Verbindungen veränderte Laufwege und teils längere Reisezeiten. Betroffene Reisende sollten daher ihre Verbindungen vor Reiseantritt prüfen und mögliche Anschlusszeiten neu kalkulieren. Besonders auf der Nord-Süd-Achse über Treuchtlingen kann es an den genannten Tagen zu Engpässen kommen. Dort, wo Direktverbindungen entfallen, bieten regionale Züge oft die einzige praktische Alternative. Vereinzelt sind auch Ersatzbusse vorgesehen.

Die Deutsche Bahn betont, dass die Baumaßnahmen der langfristigen Sicherung und Erneuerung der Infrastruktur dienen. Kurzfristige Einschränkungen seien deshalb notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Strecke nachhaltig zu erhalten.

Alle Informationen zur Baustelle im Überblick

Zeitraum der Bauarbeiten: 17. Oktober 2025, 00:00 Uhr – 5. November 2025, 05:00 Uhr.

Betroffene Regionen: Fernverkehr zwischen Nürnberg und München wird umgeleitet.

Donauwörth: Am 18. und 19. Oktober sowie vom 25. Oktober bis 3. November 2025 entfallen alle Fernverkehrshalte.

Augsburg Hauptbahnhof: In denselben Zeiträumen entfallen alle Direktverbindungen Augsburg ↔ Nürnberg und weiter bis Berlin .

München-Pasing: Reduzierter Fernverkehr, weniger Halte als üblich.

Reisehinweis: Vor Fahrtantritt Fahrpläne prüfen, mehr Reisezeit einplanen und gegebenenfalls Verbindungen umbuchen; regionale Anschlüsse oder Ersatzbusse nutzen.