Evakuierungsempfehlung für Ortsteil Zusum aufgehoben

Die Evakuierungsempfehlung für den Donauwörther Ortsteil Zusum (Landkreis Donau-Ries) ist aufgehoben worden.

Das gab das Landratsamt Donau-Ries am Samstag bekannt. Wegen möglichen Regens in den nächsten Tagen sollte die Bevölkerung aber weiterhin wachsam bleiben. Sandsäcke sollten zudem, wenn möglich, noch nicht vollständig entsorgt werden, so das Amt. Auch Abpumpmaßnahmen sollten weiterhin ausschließlich nach Rücksprache mit den Einsatzkräften vor Ort erfolgen.

(dpa)