Mordfall Simone: Polizei sucht vier junge Männer

Plus Der gewaltsame Tod der Schülerin Simone Langer aus Donauwörth im Juli 1983 bewegt viele Menschen. Zahlreiche Hinweise nach "Aktenzeichen XY"-Sendung.

Der seit fast 39 Jahren ungeklärte Mord an Simone Langer aus Donauwörth hat am Mittwochabend noch einmal viele Menschen tief bewegt. Die TV-Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst" widmete dem Fall einen ausführlichen Beitrag – und bei der Kripo Dillingen sowie im Sendestudio meldeten sich anschließend mehr als 100 Anruferinnen und Anrufer. Es seien "vielversprechende Hinweise" eingegangen. berichtet Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen. Die seien nicht nur aus Nordschwaben gekommen, sondern auch aus dem Raum Allersberg und dem Landkreis Kronach.