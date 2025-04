Unehrliche Finder plündern verlorenen Geldbeutel zweimal

Zwei unehrliche Finder haben einen verlorenen Geldbeutel in Illertissen unabhängig voneinander doppelt geplündert. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, hatte ein 34 Jahre alter Mann das Portemonnaie am Freitag verloren. Nach den bisherigen Ermittlungen sammelte anschließend ein erster, unbekannter Täter den Geldbeutel auf, nahm das Bargeld heraus und warf die Börse wieder weg.

Anschließend fiel der Geldbeutel einer 72-Jährigen in die Hände, die mit der Bankkarte des 34-Jährigen, die noch in dem Portemonnaie steckte, in mehreren Geschäften einkaufte und etwa 150 Euro ausgab.

Als sie in einem Geschäft auch noch Kosmetikartikel stehlen wollte, hielt sie der Ladendetektiv fest. Die herbeigerufenen Polizisten stellten den verlorenen Geldbeutel sicher. Nun laufen zwei Ermittlungsverfahren: gegen die alte Dame und den Unbekannten, der zuerst das Bargeld stahl.