Seniorin stirbt nach Verkehrsunfall an Fußgängerübergang

Eine 76 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall im österreichischen Dornbirn gestorben.

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, übersah ein 26 Jahre alter Autofahrer die Frau am Freitagabend beim Überqueren eines Fußgängerübergangs. Der Autofahrer touchierte die Fußgängerin vermutlich ungebremst. Dadurch wurde sie gegen die Windschutzscheibe und folglich über das Auto geschleudert und kam etwa zehn Meter nach dem Anprall auf der Straße zum Liegen. Die Seniorin erlitt dadurch schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später starb.

(dpa)