51-jähriger Drachenflieger stürzt ab –Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Mann ist beim Absturz mit seinem Drachenflieger bei Kipfenberg im Landkreis Eichstätt schwer verletzt worden. Der Vorfall hat sich am Donnerstag gegen 16 Uhr ereignet, teilt die Polizei mit.

Der 51-Jährige habe kurz nach dem Start mit einem seiner Flügel mehrere Baumspitzen gestreift. Er sei daraufhin abgestürzt und in einem Baum hängen geblieben.

Kipfenberg: Rettungshubschrauber bringt abgestürzten 51-jährigen Drachenflieger in Klinik

Der Mann wurde von der Bergwacht und der Feuerwehr von dem Baum gerettet und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es waren die Feuerwehren aus Beilngries, Kipfenberg, Oberemmendorf, Irlahüll, Grampersdorf und Aschbuch im Einsatz.

Erst vor Kurzem ist ein 53-Jähriger in Königsbrunn bei Augsburg ebenfalls mit seinem Drachen abgestürzt. Der Mann starb an seinen Verletzungen. Jüngst hat sich in Augsburg auch ein Unfall mit einem Propellerflugzeug zugetragen.