Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Dramatischer Zwischenfall: Oktoberfest-Besucher aus London rettet 86-jährige Frau aus der Isar

München

Oktoberfest-Besucher aus London rettet 86-jährige Frau aus der Isar

Der dramatische Vorfall spielte sich am Samstagmittag in München-Oberföhring ab. Der britische Tourist, der gerade auf Wiesn-Besuch ist, reagierte sofort und sprang zu der älteren Frau ins Wasser.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Nachdem ein Mann aus London eine ältere Dame aus der Isar in München gerettet hatte, halfen ihm Polizei und Feuerwehr, die Frau ans Ufer zu holen.
    Nachdem ein Mann aus London eine ältere Dame aus der Isar in München gerettet hatte, halfen ihm Polizei und Feuerwehr, die Frau ans Ufer zu holen. Foto: Moritz Frankenberg, dpa (Symbolbild)

    Mit einer schnellen Reaktion und ohne lange darüber nachzudenken, hat ein junger Mann aus London eine 86-jährige Frau aus der Isar gerettet. Am Samstag war die ältere Frau im Münchner Stadtteil Oberföhring gegen 12 Uhr mittags in den Mittleren Isarkanal gestürzt, wie die Münchner Feuerwehr mitteilt.

    Laut Feuerwehr war es deshalb zu dem Sturz gekommen, da die Frau wegen einer Sehbehinderung den Abhang zum Isarkanal nicht erkannt hatte. „Mit letzter Kraft konnte sie sich an einem Ast festhalten“, heißt es in der Mitteilung. Dann eilte ihr der Londoner zur Hilfe.

    Mann aus London rettet ältere Frau aus der Isar – er ist derzeit auf Wiesn-Besuch

    Der junge Mann, der derzeit das Oktoberfest besucht und deshalb in einem nahegelegenen Hotel untergebracht ist, erkannte die Gefahr für die 86-Jährige und handelte sofort. Er sprang zu ihr ins Wasser und sicherte sie zunächst alleine bis Einsatzkräfte der Polizei eintrafen.

    Die Polizisten unterstützten den Londoner – bis die Feuerwehr eintraf und es schließlich gelang, die Seniorin sicher ans Ufer zu holen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Münchner Krankenhaus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden