Drei Männer sitzen nach Raubüberfall in Haft

Nach einem Raubüberfall mit Waffengewalt in einer Wohnung im oberfränkischen Forchheim sitzen drei Männer in Untersuchungshaft.

Die Verdächtigen seien nach bisherigen Erkenntnissen in die Wohnung einer 40-jährigen Frau eingedrungen und hätten diese und ihre 63 Jahre alte Mutter mit einer Pistole und einem Gewehr bedroht, teilten Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Bamberg am Dienstag mit. Dabei hätten die Täter am Samstagabend unter anderem Bargeld und Elektroartikel im Wert von über 1000 Euro erbeutet, hieß es. Die überfallenen Frauen blieben nach Angaben der Ermittler unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Polizei fanden später in der Nähe des Tatorts die mutmaßlich geraubten Gegenstände und ein Luftdruckgewehr. Nach Erkenntnissen der Ermittler ließen die 31 bis 33 Jahre alten Täter sie nach ihrer Flucht dort zurück. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und nahmen noch in derselben Nacht drei Verdächtige fest. In der Wohnung des einen fanden sie den Angaben zufolge eine Schusswaffe, für die keine Erlaubnis nötig ist. Ob es sich dabei um eine Tatwaffe handelte, war zunächst unklar. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen die drei Verdächtigen.

