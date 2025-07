Drei Tote in Zwiesel: Eine Frau soll zerstückelt in Kühlschrank gefunden worden sein

Gewalttat im Bayerischen Wald: In einem Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Zwiesel (Landkreis Regen) sind am Montagnachmittag drei Personen tot aufgefunden worden. Den Hinweis darauf hat der mutmaßliche Täter selbst geliefert: Der Verdächtige meldete sich bei der Polizei in Österreich und brachte die Ermittler erst auf die Spur.

37-Jähriger meldet sich bei Polizei in Österreich: Er habe drei Menschen getötet

Wie die Polizei berichtet, war der 37 Jahre alte Verdächtige am Montag bei einer österreichischen Polizeiinspektion in Linz erschienen und hatte ein Geständnis abgelegt. Er hatte sich dort gemeldet und mitgeteilt, in seinem Wohnhaus drei Personen getötet zu haben.

Als die niederbayerische Polizei das Mehrfamilienhaus in Zwiesel überprüfte, wurden tatsächlich drei Leichen gefunden. Unter den Opfern sind eine 22-Jährige sowie ein 56-Jähriger. Die Leiche einer dritten Person sei zunächst nicht identifiziert worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Laut Bild soll es sich ebenfalls um eine Frau handeln. Wie es in dem Bericht heißt, sei eine der beiden Frauen zerstückelt in einem Kühlschrank entdeckt worden.

Drei Tote in Zwiesel: Identität einer toten Person und Motiv noch unklar

Der Beschuldigte wurde vorläufig von der österreichischen Polizei festgenommen. Aktuell wird seine Auslieferung nach Deutschland veranlasst. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizei ermitteln. Man gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, sagt eine Polizeisprecherin. Ob der Verdächtige und die mutmaßlich Getöteten sich kannten oder nicht, blieb zunächst ebenso unklar wie das Motiv.

Wie die Lokalredaktion Zwiesel der Passauer Neuen Presse meldet, war der Tatort in den vergangenen Jahren innerhalb der Stadt als „Problemhaus“ bekannt geworden. Offenbar hatte es dort regelmäßig Polizeieinsätze gegeben – wegen Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten zwischen Bewohnern unter Alkoholeinfluss. (mit dpa)