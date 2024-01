Dreikönigssingen

14:16 Uhr

Wofür wir Gold, Weihrauch und Myrrhe brauchen

Rund um den Dreikönigstag ziehen in Bayern die Sternsinger durch die Straßen.

Plus In Bayern sind die Sternsinger unterwegs. Sie erinnern an die Heiligen Drei Könige, die ihre Geschenke zum Christkind brachten. Aber nutzen wir deren Gaben heute noch?

Von Felicia Strasser

Gold, Weihrauch, Myrrhe – nach biblischer Überlieferung sind das die Geschenke, die die Heiligen Drei Könige dem Christuskind brachten. In Anlehnung daran ziehen derzeit Sternsinger von Haus zu Haus. Früher waren die Gaben der "weisen Männer aus dem Morgenland" edel. Gold ist nach wie vor von hohem Wert. Aber zumindest mit den letzten beiden Rohstoffen können heutzutage nur wenige Menschen etwas anfangen. Dabei spielen sie noch immer in unterschiedlichen Bereichen eine Rolle.

So wird Myrrhe nach wie vor in der Medizin verwendet. "Wir verkaufen vier bis fünf Liter Myrrhe-Tinktur im Jahr", sagt Maximilian Lernbecher, Apotheker aus Dachau. Myrrhe wirke blutungsstillend, es helfe gegen Pilze und Entzündungen. "Es ist eine wertvolle Substanz, damals und heute immer noch", sagt er. Vor allem für den Mundraum werde es eingesetzt und sei Bestandteil vieler Zahncremes. Wer Beschwerden über einen langen Zeitraum hat, dem werden laut Lernbecher oft Myrrhe-Tinkturen vom Arzt empfohlen. "Das ist in diesem Fall besser als Desinfektionsmittel", sagt er. Dieses sei ein zu aggressives Mittel, Myrrhe sei schonender.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen