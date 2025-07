Kiloweise Amphetamin: Fahnder stoppen Drogenkurier an der Grenze zu Österreich

Diese Fahrt endete für zwei Reisende Rumänien in Untersuchungshaft: Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Polizei auf der A8 bei Raubling im Landkreis Rosenheim bei einer Kontrolle Pakete voller Drogen aus den Niederlanden beschlagnahmt. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich dabei auch um Amphetamin.

Drogenschmuggel auf der A8: Rumänische Reisende in Bad Aibling festgenommen

In diesem Fall hatten die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling einfach das richtige Gespür: Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr kontrollierten sie auf der A8 bei Bad Aibling einen VW, der in Richtung Österreich unterwegs war. Die Durchsuchung des Fahrzeugs war sehr erfolgreich – in einem Versteck fanden die Schleierfahnder mehrere Pakete mit Drogen, unter anderem auch ein Kilo Amphetamin.

Wie die Polizei mitteilt, besteht der Verdacht, dass der 42 Jahre alter Fahrer und seine ebenfalls 42 Jahre alte Beifahrerin die Drogen zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt hatten. Beide Beteiligten kamen in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft Traunstein hat noch am Donnerstag Haftantrag gegen die mutmaßlichen Drogenschmuggler gestellt. Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.