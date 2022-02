Frau trank aus vergifteter Champagnerflasche: „Dachte, das war’s“

Nach dem tödlichen Vorfall in der Oberpfalz ist eine zweite mit Drogen gefüllte Champagnerflasche aufgetaucht. Eine Kellnerin berichtet derweil von der dramatischen Nacht in Weiden.

Es sei ein schöner Samstagabend gewesen, sagt Franziska Voigt. „Wir haben Spaß gehabt, wir haben gefeiert ...“ – dann bricht die Kellnerin in Tränen aus. Sie war eine der Personen, die am Samstag vor zwei Wochen in einer Gaststätte in Weiden in der Oberpfalz von einer mit flüssigem Ecstasy gefüllten Champagnerflasche getrunken hatten. Sie und sechs weitere Gäste des Lokals wurden mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann starb noch im Laufe der Nacht.

Sie selbst habe nur einen Schluck von dem vermeintlichen Champagner getrunken und diesen gleich wieder ausgespuckt. „Vier oder fünf Minuten später bin ich umgekippt und habe gedacht: Ich weiß zwar nicht, woran ich gestorben bin, aber das war’s“, erzählte die Kellnerin nun im Gespräch mit dem Fernsehsender Oberpfalz TV.

Zweite vergiftete Champagnerflasche aufgetaucht

Der Wirt der italienischen Gaststätte nennt den Abend „den puren Horror“ und beteuert, mit der vergifteten Flasche nichts zu tun zu haben. Tatsächlich geht davon auch die Polizei aus. Die Flasche sei im Internet bestellt worden, wer sie mit der hoch konzentrierten Droge befüllt habe, sei unklar. Klar ist mittlerweile aber, dass die Flasche nicht die einzige mit dem tödlichen Inhalt war: In den Niederlanden kam es zu einem ähnlichen Vorfall, dort wurden vier Menschen verletzt.

Die niederländische Behörde für Nahrungsmittel verschickte deshalb am Samstag eine Warnung – auch an Champagnertrinker in Deutschland. So sei bei Drei-Liter-Flaschen der Marke „Moët & Chandon Ice Impérial“ mit der Produktnummer LAJ7QAB6780004 erhöhte Vorsicht geboten, es könnte die Droge MDMA – auch bekannt als Ecstasy – enthalten sein.

Im Glas schäume die Flüssigkeit nicht, das chemisch hergestellte Rauschgift habe eine rotbraune Farbe und rieche nach Anis, erklärt die Behörde. Schon kleinste Mengen könnten schwere Schäden verursachen. „Selbst das Eintauchen einer Fingerspitze in die Flüssigkeit und das Schmecken kann auch ohne Schlucken zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen“, heißt es in der niederländischen Warnungsmitteilung. Man solle den Inhalt nicht berühren, geschweige denn probieren. Die Einnahme schon eines kleinen Schluckes könne tödlich sein. (mit dpa)

